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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir otomobilde 2 bin 100 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 3 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soma genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 2 bin 100 adet sentetik hap ele geçirdi.

Emniyet güçleri tarafından araçta bulunan 3 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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