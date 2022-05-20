Otomobilin altında can pazarı…
Bursa'da ürün yetiştirmek isteyen motosikletli kurye kontrolden çıkan aracıyla bir otomobilin altına girdi. Sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için zamanla yarış başladı.
Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesi Demirtaş yolu üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü kayarak bir otomobilin altına girdi.
Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılırken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)