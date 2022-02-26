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Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu 

Gebze D-100 Karayolu'nda minibüsün arkadan çarpması sonucu savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. O sırada kaldırımda yürüyen kadın aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Yayınlanma: 09:59 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
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Kaza, 14 Şubat Pazartesi günü Çayırova D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Yan yolda ilerleyen servis minibüsü aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tel çiftlere çarparak durabildi. Kaldırımda yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA 

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