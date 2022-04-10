Otomobilin çarptığı at öldü, binici yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden ata çarptı. Kazada, at ölürken üzerindeki binici yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Karapınar Mahallesi yolunda Süleyman N.’nin (29) bindiği ata otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle at ölürken, binici Süleyman N. yola savrularak yaralandı.

Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, kaburgalarında kırıklar olması ve iç kanama şüphesiyle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifade alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)



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