Otomobiliyle çarpıp tabancayla öldürmüştü! O anlar kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde T.S.'nin, elinde tabancayla kendisini durdurmaya çalışan Gökhan Altuğa otomobille çarpıp ardından silahla vurarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Dörtyol ilçesinde pansiyon işleten Gökhan Altuğ, kendisinin de duygu beslediği amcasının kızıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü avukat S.S. arasında bu nedenle husumet doğdu.

Bir süre önce Gökhan Altuğ, sosyal medya hesabından kuzeniyle avukat S.S.nin ilişki yaşadığını öne sürdü. Avukat S.S.’nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırdı. Ancak bir süre sonra tarafların arası yeniden bozuldu.

FOTOĞRAFINI MONTAJLADI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan Altuğ, önceki gece saatlerinde avukat S.S.’nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ, gittiği S.S.’nin avukatlık bürosunun girişindeki ziller ile tabelaların da fotoğrafını paylaşıp, avukat ile ağabeyi hakkında tehditler savurdu.

OTOMOBİLLE ÇARPIP, TABANCAYLA VURDU

Gökhan Altuğ, dün sabah saatlerinde S.S.nin evine ve avukatlık ofisine gitti, ancak kendisine ulaşamadı. Altuğ, avukatlık bürosunun yakınlarında beklerken, bu sırada aracıyla yoldan geçen T.S.yi gördü. T.S., elinde tabancayla kendisini durdurmaya çalışan Gökhan Altuğa çarptı. Aracını durdurup inen T.S., silahını çekip, çarpmanın etkisiyle savrulup bir iş yerine düşen Altuğa ateş etti.

HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Gökhan Altuğ, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. T.S. ise polis ekiplerine teslim oldu. T.S.nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olay, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gökhan Altuğ’un elinde tabancayla, otomobille yoldan geçen T.S.’yi durdurmaya çalıştığı, T.S.’nin de Altuğa çarptığı görüldü. T.S.’nin ardından, iş yerine giren otomobilden inip Gökhan Altuğa ateş ettiği kameraya yansıdı. DHA

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