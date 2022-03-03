Otomobille otobüs durağına daldı, aracını bırakıp kaçtı

Adana'da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, lüks otomobil ile otobüs durağına dalıp, aydınlatma direğini ve bir ağacı devirdikten sonra aracını bırakıp, kaçtı.

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Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar’da meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, 01 AJF 881 plakalı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil önce otobüs durağına daldı ardından birkaç metre ilerideki aydınlatma direğini ve bir ağacı devirdi. Sürücü, kazanın ardından otomobili kaza yerinde bırakıp, kaçtı.

İhbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin, kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil yediemin otoparkına çekildi. Sürücüyü tespit etmek için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. DHA

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