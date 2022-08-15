Abone Ol

Özel Harekat Polisi merdivenden düşerek öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde merdivenden düşen Özel Harekat Polisi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Özel Harekat Polisi merdivenden düşerek öldü

Edinilen bilgiye göre, Adana'da Özel Harekat Polisi olarak görev yapan Tarsuslu Osman Şerif Aktaş (26), Sağlıklı Mahallesi'ndeki baba evini ziyaretinde bir anlık dalgınlık sonucu merdivenden düşerek başını beton zemine çarptı.

Hastaneye kaldırılan ve yakında düğününün olacağı öğrenilen Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aktaş'ın bugün Sağlıklı Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. (İHA)

Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü İlginizi Çekebilir Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü Merdivenden düşen inşaat işçisi öldü İlginizi Çekebilir Merdivenden düşen inşaat işçisi öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster