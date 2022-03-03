Park halindeki otomobili çaldı, ‘Isınmak için bindim’ dedi

Adana'da, V.Ş.'nin park halindeki otomobilini çalıp, daha sonra da boş arsaya bırakan Recai B. yakalandı. Tutuklanan Recai B., ilk ifadesinde, Alkollüydüm, üşümüştüm. Yol kenarında görünce ısınmak için bindim. Gezdikten sonra aracı bıraktım dedi.

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Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde oturan V.Ş., 7 Şubat sabahı uyandığında, evinin önüne park ettiği otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine V.Ş., İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin, çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Recai B. olduğunu belirledi.

Polis, yaptığı çalışmada, otomobili Serinevler Mahallesindeki boş arsada terk edilmiş buldu. Adresi belirlenen Recai B. ise polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Recai B., ifadesinde, Alkollüydüm ve üşümüştüm. Yolun kenarında görünce ısınmak için bindim. Bir süre gezdikten sonra aracı bıraktım dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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