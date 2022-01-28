Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu bitmek bilmiyor

Antalya’da patenci grup, kağıt toplayan motosikletin kasasına tutunarak yolculuk etti. Üç patenci gencin tehlike dolu yolculuğu arkalarında bulunan diğer motosikletin kamerasına yansıdı.

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Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kameraya takılan olayda, patenci gençler yaklaşık 30 kilometre hızla giden motosikletin arkasında bulunan ve kartonla dolu olan kasaya tutunarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi.

Motosikletin ani fren yapması veya gençlerden birinin dengesini kaybetmesi halinde ölümle sonlanması işten bile olmayan olayda herhangi bir kaza yaşanmaması tek teselli olurken bu tehlikeli yolculuğu gören vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi. İHA

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