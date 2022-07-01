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Patpat devrildi, aile dağıldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde devrilen tarım aracı patpattaki Emine Boşnak (57) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Boşnak (57) yaralandı.

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Patpat devrildi, aile dağıldı

Kaza, dün ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi Kıran Sokak’ta meydana geldi. Ahmet Boşnakın kontrolünü kaybettiği patpat devrildi.

Kazada Boşnak ile yanındaki eşi Emine Boşnak yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kumru Devlet Hastanesi’ne götürülen Emine Boşnak, kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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