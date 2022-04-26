Patronuna selam söyle diyerek taksiyi gasbetti

Adana'da taksiye müşteri olarak binen Melih K. (20), şoför Burak Yayla'yı tornavida ile tehdit ederek araçtan indirdi. Taksiyle kaçan Melih K., polisin takibi sonucu bir eve girerken yakalanarak gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhuğlar Mahallesinde meydana geldi. Burak Yaylanın kullandığı 01 T 1896 plakalı taksiye, Melih K. müşteri olarak bindi. Gezmek istediğini söyleyen şüpheli, taksiciyi Küçükdikili Mahallesindeki boş bir arsanın kenarında durdurdu.

Melih K., cebinden çıkarttığı tornavidayı taksici Yaylaya doğrultup, Hemen arabadan in ve polisi ara. Patronuna da selam söyle dedi. Paniğe kapılan Yaylanın indiği taksinin direksiyonuna geçen Melih K., bölgeden kaçtı.

Yaylanın durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ara sokakta çalınan taksiyi gören polis, takibe başladı. Polislerin peşinden geldiğini gören şüpheli, D-400 kara yoluna çıkıp bir süre kaçtıktan sonra çakıl taşlı yola girdi. Kaçamayacağını anlayan şüpheli araçtan inip, tren hattından geçtikten sonra ara sokaklara girdi. Mahallede arama yapan ekipler, şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı.

“BUNUN SORUMLUSU DURAK SAHİBİDİR”

Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta parmak izi çalışması yaptı. Yaşadıklarını anlatan Yayla, Taksiye binen müşteri, gezeceğimizi söyledi. Ben de taksiyi sürdüm. Biraz dolaştıktan sonra küçük bir tornavidayı birkaç kez salladı. Daha sonra Bunun sorumlusu durak sahibidir dedi. Aracı aldıktan sonra kaçtı diye konuştu.

Gözaltına alınarak Gasp Büro Amirliğine götürülen Melih K.nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

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