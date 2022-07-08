Pazarcılar birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Mersin’in Tarsus ilçesinde pazarcılar arasında araç parkı nedeniyle çıkan pompalı tüfekli kavgada 1'i çocuk 10 kişi yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi’ndeki pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcılık yapan F.A. ve M.Ç. arasında iddiaya göre, araç parkı meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YAKINLARI DA DAHİL OLDU

Her iki pazarcının yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Bu sırada sebze getirdikleri araca gidip pompalı tüfeğini alan M.Ç.’nin kardeşi A.Ç., kalabalığın üzerine ateş açtı.

BİRİ ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından silahı kullanan A.Ç. ile kavgaya karışan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İHA

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