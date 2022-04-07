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Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Bayburt merkeze bağlı Yazyurdu köyünde, 3 katlı evin penceresinden düşen 3 yaşındaki Sena Demirhan hayatını kaybetti.

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Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Olay, Bayburt merkeze 37 kilometre uzaklıktaki Yazyurdu köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan Demirhan ailesinin küçük kızları Sena, pencereden düştü.

Ağır yaralanan Sena Demirhan, olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edilen çocuk, yolda hayatını kaybetti. (İHA)

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