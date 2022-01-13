Pendik’te gelinlik atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Pendik'te 4 katlı binanın üçüncü katındaki gelinlik atölyesinde yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın saat 17.00 sıralarında Batı Mahallesi, İsmet Paşa Caddesinde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki gelinlik atölyesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında içeride bulunan 4 kişi, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangından etkilenenler ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. Atölyede çalışan ve aynı zamanda orada yaşayan yaşlı bir kadın da dumandan etkilendi.

“CAN KAYBI YOK”

Mahalle esnafı Ahmet Tankulu, “Gelinlik imalatçısında dumanlar vardı. Yukarı çıktık. Bir üst katında mahsur kalan bir arkadaş vardı, onu çıkardık. Üst katlarda kalan 3 kişi daha vardı. Onlara müdahale edemedik. İtfaiye geldi, müdahale etti. Can kaybı yok. Tahminimizce elektrikten çıktı yangın. Ben sadece alevleri gördüm bir de siyah duman gördüm başka bir şey görmedim.” dedi.

Yaşlı kadının yakını ise “Arkadaşımın yeri bilmiyorum içeri giremedik daha. Yaşadığı yer. Hem yaşıyordu hem de kullanıyordu. Elektrik sobasından oldu büyük ihtimalle” diye konuştu. DHA