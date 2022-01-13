Pendik’te köpeklerin zehirlenmesine ilişkin 2 belediye çalışanı tutuklandı

Pendik’te köpekleri zehirledikten sonra, Pendik Belediyesi’nin köpekleri zehirlediği izlenimini verecek şekilde video çektikleri belirlenen 2 belediye çalışanı “birden fazla evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Pendik'te 5 Ocak'ta, Kurnaköy civarında zehirlenerek öldürülen köpekler bulunduğunun ihbarı ve Pendik Belediye Başkanlığı'nın şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yerleri değiştirilen M.A. ve B.F.Ç. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler M.A. ve B.F.Ç.'nin köpekleri zehirledikten sonra, Pendik Belediyesi tarafından zehirlendiği izlenimi verecek şekilde video çektikleri ve videoları Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yeri değiştirilen N.K.'ya gönderdikleri belirlendi.

Öte yandan görüntülerin N.K. aracılığıyla yayıldığı tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından M.A. ve B.F.C. “birden fazla evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “05.01.2022 günü İstanbul ili Pendik ilçesi Kurnaköy civarında zehirlenerek öldürülen köpekler bulunduğunun ihbarı ve Pendik Belediye Başkanlığı’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yerleri değiştirilen şüpheliler M.A. ve B.F.Ç. olduğu, şüphelilerin köpekleri zehirledikten sonra Pendik Belediyesi'nce zehirlendiği izlenimi verecek şekilde çektikleri videoları yine Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yeri değiştirilen N.K.'ya gönderdikleri ve görüntülerin şüpheli N.K. aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir” denildi.

Açıklamada, iki şüphelinin tutuklandığı belirtilerek, “Şüphelilerden M.A. ve B.F.Ç. üzerlerine atılı birden fazla evcil hayvanı kasten öldürme suçundan sevk edildikleri İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmışlardır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bu soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi noktasında gereken tüm işlemler titizlikle yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.