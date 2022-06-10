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Pendik’te okulda görevliyi yılan ısırdı

Pendik’te bir lisenin hizmetlisi okul bahçesinde yakaladığı yılan tarafından elinden ısırıldı.

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Pendik’te okulda görevliyi yılan ısırdı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, okul görevlisi Soner Aracı, öğrenciler dağıldıktan sonra bahçede gördüğü yılanı yakalayarak poşete koymak istedi.

Bu sırada yılan Aracı’yı elinden ısırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aracı, ambulansla hastaneye götürülürken, yılan etkisiz hale getirildi. (DHA)

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