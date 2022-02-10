Abone Ol

‘Pes’ dedirten olay! Küçük çocuğu bagajda taşıdı

Esenler'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan adlı sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" içerikli 47/1-G ve "Araç Dışında Yolcu Taşımak" içerikli 65/1-G maddeleri gereğince toplam bin 861 lira idari para cezası kesildi

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
‘Pes’ dedirten olay! Küçük çocuğu bagajda taşıdı

Olay, geçen pazar günü Esenler Oruç Reis Mahallesi’nde meydana gelmiş, Nurullah Gökarslan 34 EVE 129 plakalı otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı.

Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Nurullah Gökarslan’ı yakaladıktan sonra ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ ve ‘Araç Dışında Yolcu Taşımak’ suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi.

Ayrıca Nurullah Gökarslan’a ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. DHA

Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı İlginizi Çekebilir Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Antalya oruç para pazar Polis trafik