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Peşindeki kişilerden kaçarken nehre atlayıp kayboldu

Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Ş., akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD ekibi tarafından aranan kişinin peşindeki bir gruptan kaçıp nehre atladığı iddia edildi.

Yayınlanma: 11:18 - 16 Şubat 2022 Güncellenme:
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Olay, dün öğle saatlerinde, Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya Nehri’ne atlayan Salih Ş., akıntıya kapılarak kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri de botla nehir yatağı boyunca arama yaptı. Salih Ş.’nin suya atladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Salih Ş.’nin peşindeki kişilerden kaçtığı iddia edilirken, görüntülerde ise arkasından gelen kimsenin olmadığı anlaşıldı. Salih Ş.’yi arama çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

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AFAD cep telefonu Polis Sakarya