Pinhan Restoran davasında sanıklara istenen cezalar belli oldu

Terör örgütü FETÖ’nün gizli toplantılarının yapıldığı ve örgütün finansmanını sağladığı iddia edilen Maltepe’deki ‘Pinhan Restoran’ın yöneticileri ve çalışanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Terör örgütü FETÖ'nün gizli toplantılarının yapıldığı, örgüte finansman sağladığı ve örgüt tarafından karargah olarak kullanıldığı iddia edilen Maltepe'deki ‘Pinhan Restoran'ın yöneticileri ve çalışanlarının yargılandığı dava İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, tutuksuz 27 sanık ile avukatları hazır bulundu.

“TOPLANTILAR YAPILIRDI AMA KATILMAZDIM”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Turgay Korkmaz, “Hızır Güngör'ü Pinhan Restoran'dan biliyorum. Pinhan'da toplantılar yapılırdı ama ben katılmazdım. Toplanmalarına sadece şahit oldum. Neler konuşulduğunu bilmem” dedi.

Duruşmada diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısının celse arasında mütalaasını sunduğu kaydedildi.

İHBARLAR ÜZERİNE ARAMA VE EL KOYMA KARARI VERİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Sunulan mütalaada Pinhan Restoran isimli işyerinde, terör örgütü FETÖ’nün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, burada himmet ve gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokuldukları yönünde çok sayıda kişinin ihbarda bulunması üzerine arama ve el koyma kararları uygulandığı belirtildi.

15'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, 12 kişi hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 5 kişi hakkında ise, ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım' suçundan ayrı ayrı 7 buçuk yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

7 KİŞİ HAKKINDA BERAAT İSTENDİ

Mütalaada 3 kişi hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezası talep eden duruşma savcısı, aynı kişiler hakkında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulanmasını talep ederek, 7 kişinin beraatını talep etti.

Duruşma savcısı ayrıca firari olan 12 kişi hakkındaki yakalama kararlarının devamına ve dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Kendilerine söz verilen sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için sanıklara ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

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