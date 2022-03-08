Pişmanlıktan yararlanan PKK’nın lojistik sorumlusuna 1 yıl 10 ay hapis cezası

PKK/KCK’nın lojistik sorumlusu olduğu belirlenen İbrahim Parım’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İbrahim Parım'ın karar duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü.

Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Parım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için tüm bildiklerini mahkeme huzurunda önceki duruşmalarda anlattığını söyledi.

Sanık ve avukatını dinleyen mahkeme Parım hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. (İHA)

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