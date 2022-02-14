Piston patladı, işçiler ölümden döndü

Adıyaman’da yapımı devam eden halk eğitim merkezi inşaatında vinç üzerinde boya yapan işçiler, vinç pistonunun patlaması sonucu ölümden döndü. Patlamada yaralanan ve havada asılı kalan vinçteki 2 işçi için ekipler seferber oldu.

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Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşı tarafında yapımı devam eden halk eğitim merkezi inşaatında boyacılık yapan Rıza Özbek (15) ve Davut Özbek, vinç sepetine çıkarak binanın dış cephesini boyamaya başladı.

Vinç sepetinde bulunan iki kardeş işçi, binanın 3. katını boyadıkları esnada vincin pistonunu tutan kulak diye tabir edilen demir pimler kırıldı. Pimlerin kırılmasıyla vincin pistonu patlayarak hızla vinç kabinini parçaladı. Kopan demirler araç içerisine ok gibi saplandı. Bu esnada binaya uzanan vinç sepeti ise hızla kapanınca işçiler demir sepet içerisinde sağa sola savruldu.



Havada asılı kalan vinç sepetinde yaralı halde duran Rıza ve Davut Özbek için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri 15 yaşındaki Rıza Özbek’i, itfaiye merdiveniyle indirdiği esnada olay yerinde bulunan elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler de araçlarıyla Davut Özbek'i bulunduğu yerden aldı.

Herkesin seferber olduğu yaralı iki kardeş, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken vinç sahibi Aydın Canlı olayı şu sözlerle anlatı:

“Sepetle çalışırken pimlerinin kopmasından dolayı kaza meydana geldi. İki arkadaşımız hafif yaralı. Bu araç yeni ve halen garantisi devam eden bir araçtı.

İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. İki arkadaşımız hafif şekilde yaralandı, durumları çok şükür iyi” diye konuştu.