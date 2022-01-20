Pitbull’dan kaçan kişi arabanın üzerine çıkarak kurtuldu

İstanbul Avcılar’da başıboş Pitbull yoldan geçen vatandaşlara korku saldı. Özellikle motosiklet sürücülerini hedef alan köpek, bir vatandaşı dakikalarca kovaladı. Köpekten kaçan adam ise, bir arabanın üstüne çıkarak canını kurtarırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından sokağa terkedilen Pitbull cinsi köpek, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Özellikle yoldan geçen motosiklet sürücülerine saldırmaya çalışan Pitbull, dakikalarca sokak ortasında başıboş dolaştı.

UZUN SÜRE AŞAĞI İNEMEDİ

Evine girmek isteyen bir motosiklet sürücüsüne saldıran köpek, vatandaşın dakikalarca peşini bırakmadı. Korkusundan bir arabanın üstüne çıkan adam, uzun bir süre aşağı inemedi. Köpeğin uzaklaşmasını fırsat bilen vatandaş koşarak evine girerken, başıboş köpek sokaklarda dolaşmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA

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