PKK/YPG operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Viranşehir’de 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
6 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandı. (DHA)