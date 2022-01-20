Plakasını çamurla kapattıkları otomobille motosikletleri çaldılar

Adana'da, 4 motosikleti, gidon kilitlerini kırıp çalarak sattıkları belirlenen Fırat S. (23) ile Necdetcan T. (26) yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çalınan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gidon kilidini kırdıkları motosikletleri çalan 2 şüphelinin, plakası çamurla kapatılmış otomobille geldiklerini tespit etti.

Şüphelilerin kaçtıkları güzergah üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinde, bir noktada çamur dökülünce aracın plakası belirlendi. Otomobilin, kiralık olduğu saptandı.

Kiralama acentesiyle irtibata geçen ekipler, otomobili Mehmet A.nın kiraladığını belirledi. Evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Mehmet A., Arkadaşlarım Fırat S. ile Necdetcan T. parasını verip, otomobil kiralattı. Ben sadece kız arkadaşımla gezdim. Olay günü ve saatlerinde otomobil bende değildi dedi.

“HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUZ”

Bu ifade üzerine ekipler, Fırat S. ile Necdetcan T. de Seyhan ilçesinde saklandıkları evde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, alkollü olduklarını ve hiçbir şey hatırlamadıklarını öne sürdü.

Mehmet A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Fırat S. ile Necdetcan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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