Platonik aşk beslediği kızın sevgilisini öldürdü, ‘Kıskançlık krizine girdim’ dedi

Adana’da platonik aşk beslediği ileri sürülen E.Y. ile birlikte yürüyen erkek arkadaşı Muhammet Yasir Yücel’in önünü kesip, kalbinden bıçaklayarak öldüren A.S.Y. tutuklandı. A.S.Y.’nin, ifadesinde, E.Y. ile sevgili olduklarını öne sürüp, “Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık. Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim” dediği ortaya çıktı.

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Olay, 18 Şubat günü saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Eğitim gördüğü imam hatip lisesinden çıkan Muhammet Yasir Yücel, kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T. (16) ile birlikte yürürken A.S.Y., önlerini kesti. E.Y.'ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.S.Y. ile Yücel arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Yücel'i göğsünden, E.T.'yi de bacağından yaraladı. Muhammet Yasir Yücel ile E.T. kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekiler, olaya müdahale edip, A.S.Y.'yi yakaladı. A.S.Y., ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edilirken, Muhammet Yasir Yücel ile E.T. hastaneye kaldırıldı.

Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yücel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen A.S.Y.'nin ise ifadesinde, E.Y. ile sevgili olduklarını öne sürüp, “Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık.

Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim” dediği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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