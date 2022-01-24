Polis aracı durdurdu, çantasından cephanelik çıktı

İstanbul’da polis ekiplerince durdurulan bir araç içerisindeki çantanda çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin silahları aldığı adrese de baskın düzenleyen ekipler, bir silah atölyesini ortaya çıkardı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bağcılar'da polis ekiplerince 22 Ocak'ta silah ve uyuşturucu konusunda yapılan bir çalışmada, takip edilen M.D. isimli bir şüpheli durduruldu.

Gözaltına alınan şüphelinin aracındaki bir çantada ve adresinde, 13 ruhsatsız tabanca, 20 şarjör, 4 fişek, 5 tabanca çerçevesi, 3 icra mili, 3 tabanca sürgüsü ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 3 farklı türde uyuşturucu bulunduğu öğrenildi.

SİLAH ÜRETİLEN ADRESE BASKIN

Ele geçirilen silahların, namluları değiştirilerek, gerçek mermi kullanılır hale getirilen tabancalar olduğu öğrenildi. Şüphelinin silah ve parçaları Eyüpsultan'da bir adresten aldığını belirtmesi üzerine çalışmalar derinleştirildi.

Polis ekipleri, araştırmaların ardından 23 Ocak'ta Çırçır Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 39 namlu, 15 silah sürgüsü, 3 boş şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Eyüp'teki adres sahibinin firari olduğu öğrenilirken, gözaltında işlemleri tamamlanan M.D. adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir Silah kaçakçılarına operasyon: Suç örgütlerine gidecekti!