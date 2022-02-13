Polis memuru eski eşi tarafından öldürülen öğretmen defnedildi

Bursa'da iki ay önce ayrıldığı polis memuru eşi tarafından vurularak öldürülen okul müdiresi Yağmur Ağır, ailesi ve meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal Ağır (52) 2 ay önce resmi olarak boşandığı eşi Yağmur Ağır’ın (45) otomobille yolda gittiği sırada fark edip aracı durdurdu. Bilal Ağır, duran araçtan eski eşi Yağmur Ağır’ı ve o sırada otomobilde bulunan Yahya A.’yı (48) indirerek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında belinden çıkarttığı silahla Yağmur Ağır’a ve Yahya A.’ya defalarca ateş etti.

YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Silahtan çıkan kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılan Yasemin Ağır ve Yahya A. ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. O sırada yoldan geçmekte olan ve rastgele çıkan kurşunlar sonucu kasığından yaralanan 14 yaşındaki Şeyma Ü. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Yasemin Ağır kurtarılamazken, ağır yaralanan Yahya A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Bilal Ağır ise meslektaşları tarafından etkisiz hale getirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken Akademi Caddesi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

BABA, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşadığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yağmur Ağır, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Yağmur Ağır, Mollaarap Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi. Cenazede babası Ahmet Ulutaş bir an olsun tabutun başından ayrılmazken, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. (İHA)

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