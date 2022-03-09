Polis, dur ihtarına uymayanlara ateş açtı: 2 kişi yaralandı, komiser yardımcısı gözaltına alındı

İstanbul’da denetleme noktasında “Dur” ihtarına uymayan ve aracı polislerin üzerine sürdüğü iddia edilen şüphelilere komiser yardımcısı ateş etti. Biri ağır 2 kişi yaralandı. İfadesi alınan şüphelinin “Aranmamız olduğunu düşündük” dediği öğrenildi. Gözaltına alınan komiserin ifadesinde ise “Ellerinde silah vardı” dediği belirtildi.

Habip ATAM

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Olay; Ümraniye, Esenşehir Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece, cadde üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Saat 02.00 sıralarında ekipler bir aracı durdurmak istedi. Ancak şüpheliler “Dur” ihtarına uymadı. İddiaya göre sürücü gaza basarken, aracı polislerin üzerine sürdü. Aracın çarpmaması için hamle yaparak kenara çekilen komiser yardımcısı silahını çekerek ateş etti.

SIRTINDAN VURULDU

Komiser yardımcısının silahından çıkan mermilerden biri aracı kullanan Çağlar T.'nin (21) sırtına isabet etti. Diğer bir kurşun ise Deniz Ç.'yi (23) bacağından yaraladı. Araçtaki 17 yaşındaki S.C.B. ise yara almadan kurtuldu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kiralık olduğu öğrenilen aracı kullanan Çağlar T. yaralanınca, ayağını gazdan çekti. Otomobil yavaşlayarak durdu. Araçtaki 2 kişinin yaralandığı anlaşılınca, hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Sırtından vurulan Çağlar T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Deniz Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

‘ARANMAMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'

Araçta yapılan aramada 1 kurusıkı silah, 20 gram uyuşturucu bulundu. Emniyette ifade veren Deniz Ç. ve S.C.B.'nin (17) “Aramamız olduğunu düşündüğümüz için kaçmaya çalıştık” dediği öğrenildi. Yaralanan Çağlar T.'nin uyuşturucu, yaralama, sahte para suçlarından 18 suç kaydı olduğu, geçtiğimiz ay da gözaltına alındığı belirtildi. Bir ay önce adli kontrolle serbest kalan şüphelinin araç içinde uyuşturucu ve silah yakalatmaktan korktuğu için gaza basmış olabileceği de öne sürüldü.

‘ELLERİNDE SİLAH GÖRÜNCE ATEŞ ETTİM'

Olayla ilgili silahını kullanan komiser yardımcısı hakkında da işlem başlatıldı. Gözaltındaki komiserin ifadesinde, “Aracı üzerimize sürdü, ellerinde silah görünce ateş açtım” dediği öğrenildi. Komiser Yardımcısı A.K.'nin işlemlerin ardından adliyeye gönderileceği belirtildi.

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