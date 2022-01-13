Polis takibinde araçtan poşetle uyuşturucu attı

Osmaniye'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Sezer T. ve Sait Ü. takibin ardından yakalandı. Polisin kamerasına yansıyan takipte, şüphelilerin yola attığı poşette de uyuşturucu ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, bu kapsamda farklı yerlerde oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli araç ve kişilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. İçindekilerin polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil ise takibe alındı.

2 şüphelinin içinde olduğu araç, Ahmet Yesevi Mahallesi Çardak Yolu’nda kurulan polis barikatını aşamadı. Otomobildeki Sezer T. ve Sait Ü. yakalandı. Polisin kamerasına yansıyan takipte, şüphelilerin yola attığı siyah poşette ise uyuşturucu ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Sezer T. ve Sait Ü. tutuklandı. DHA

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