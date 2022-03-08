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Polis Taksim’de kadınlara çiçek dağıttı 

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara çiçek dağıttı. Polis ekipleri ayrıca KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi. 

Yayınlanma: 13:25 - 08 Mart 2022 Güncellenme:
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İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara karanfil dağıttı.

Polis ekipleri ayrıca kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurulan KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.

Polisten çiçek alıp KADES uygulaması hakkında bilgi edinen kadınlar memnuniyetlerini dile getirdi. DHA

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