Polisin denize girip kurtardığı alkollü şahısla imtihanı

Antalya’da elbiseleriyle denize giren alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahsın daha sonra yere yatarak kafasını defalarca yere vurması ve ambulans içerisinde kendini tokatlaması, sakinleştirmek isteyen ekiplere adeta ecel teri döktürdü.

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Konyaaltı sahilinde sabah saat 10.00 sıralarında Ali Cengiz D.’nin (37) elbiseleri ile denize girdiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kıyıda elbiseleri ile deniz içerisinde oturan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldı.

Daha sonra bir banka alınarak üzerine battaniye örtüldü. Bu sırada şahıs zaman zaman polis ekiplerinden kurtulmak isteyerek denize doğru yöneldi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs tekrar oturtuldu. Şahıs bir süre sonra da kendisini yere atarak kafasını defalarca yere vurdu. Polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan şahıs, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Şahıs ambulans içerisinde de kendisini tokatlamaya başladı. Şahsı sakinleştiremeyen sağlık çalışanları, yanlarına bir polis alarak şahsı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.(İHA)

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