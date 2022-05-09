‘Polisiz’ yalanıyla para ve cep telefonu gasbeden 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, silah tehdidiyle 2 kişinin parası ile cep telefonlarını gasp eden 3 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

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Kendilerini ‘polis’ olarak tanıtan 3 şüpheli, 7 Mayıs’ta durdurdukları 2 kişiyi silahla tehdit ederek yanlarındaki para ve cep telefonları gasp etti. Kendilerine karşı çıkan bir kişiyi tabanca ile yaralayan şüpheliler, kaçtı.

İhbarla harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu. Şüphelilerin M.Ş., M.D. ve M.E. olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda gasbedilen 2 cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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