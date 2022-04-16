Polisle alay ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Pakistanlı gözaltına alındı

Emniyet teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındı.

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Pakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı.

“Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği tespit edilen A.K. dün Beylikdüzü’nde yakalanarak gözaltına alındı. A.K.’nin polisteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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