Polisten kaçan alkollü sürücü TIR’a çarptı

Kütahya'da polisin dur ihtarına uymayan Furkan Çetin (28), otomobiliyle park halindeki TIR'a çarptı. Kazada yaralanan Çetin'in 1,08 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Yunus Timleri, Fuatpaşa Mahallesinde dün gece denetim yaparken, 43 PG 049 plakalı otomobilin sürücü Furkan Çetin’e dur ihtarında bulundu.

Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Ekipler de Çetin’in peşine düştü. Fatin Rüştü Zorlu Caddesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan Çetin, yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Yapılan kontrollerde 1,08 promil alkollü olduğu belirlenen Furkan Çetin, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)

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