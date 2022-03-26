Portakal Çiçeği Karnavalı’nda portakal çiçeği yoktu

Tomurcuklanma olmayınca ağaçlar da karnaval da çiçeksiz kaldı. Portakal çiçekleri, soğuk geçen Mart ayı ve etkinliğin Ramazan nedeniyle erkene alınması nedeniyle bu yıl Karnaval’da açmadı

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Ceyhun Özgönül

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri, soğuklar ve etkinliğin erkene alınması nedeniyle açmayan portakal çiçeklerinin burukluğunda sürüyor.

Her yıl genellikle Adana'da portakal çiçeklerinin açtığı ve baş döndürücü kokusuyla ortamı mest ettiği Nisan ayının ilk yarısında yapılan Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle erkene alındı.

Karnavalın erken tarihe alınmasına Mart ayının uzun yıllar ortalamasının üzerinde soğuk geçmesi de eklenince portakal çiçekleri açmadı. Bu yüzden adı her ne kadar portakal çiçeği olsa da tüm narenciyenin atası sayılan Adana'daki binlerce turunç ağacın da çiçekler açmadı. Karnaval günlerinde, her yıl alışılmışın aksine bu yıl hissedilmeyen portakal çiçeği kokularını ise portakal esanslı parfümler ve portakallı biri biriden değişik lezzetlerin kokuları arattırmadı.

Karnavalda kapsamında Adana Merkez Park ve Atatürk Parkı odaklı yapılan etkinliklerde konserler, kültür ve sanat gösterilerini, yiyecek ve içecek stantları ile yöresel ve otantik hediyelik alışveriş stantları yer alıyor. Her köşeden bir müziğin yükseldiği karnaval alanları adeta açık hava dans pistine dönmüş durumda. Karnavalda en çok ilgiyi de kostüm yarışması ile on binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşü görüyor. Halk, biri birinden orijinal kostümler giymiş olan yarışmacıların geçişi ve gösterilerini ilgiyle izliyor.