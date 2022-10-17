Abone Ol

Prefabrik dolandırıcılığıyla suçlanan 17 kişi tutuklandı

İnternet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Prefabrik dolandırıcılığıyla suçlanan 17 kişi tutuklandı

Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde siber suçların önlenmesine yönelik çalışmada, sahte internet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 14 Ekim’de Sakarya’da 20 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3’ü emniyette ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

3 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Hakimliğe çıkarılan zanlılardan 17’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, yaklaşık 100 bin lira ile sözleşme ve senet gibi dokümanlar ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edilmişti. (AA)

Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama İlginizi Çekebilir Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama Dolandırıcılar suçüstü yakalandı İlginizi Çekebilir Dolandırıcılar suçüstü yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster