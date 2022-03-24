Protokol Yolu’nda erkek cesedi bulundu

Ankara’da Protokol Yolu olarak bilinen Ankara-Esenboğa Havaalanı yolu kenarında bir kişi boş arazide ölü bulundu.

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Pursaklar ilçesi Protokol Yolu'ndaki boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Yapılan kontrollerde isminin Çelebi Mehmet olduğu belirlenen kişinin kafasından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Çelebi Mehmet'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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