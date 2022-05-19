Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları sırasında tören alanına gelen sokak köpekleri protokole ve alanda bulunanlara zor anlar yaşatırken, ilginç görüntüler oluştu.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde sabah Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tören alanına hazır bulunan protokol üyeleri, öğrenciler ve törene katılan vatandaşların yanı sıra, törenin sürpriz misafirleri de vardı.

Tören esnasında alana gelen sokak köpekleri protokolün önünde birbirleri ile oynamaya başladı. Tören boyunca alanda bulunan köpekleri uzaklaştırmak isteyen görevliler ise bunu başaramadı.

Zaman zaman alanda bulunan öğrencilerin arasında dolaşan köpekler tedirginliğe yol açarken, alanda ilginç görüntüler oluştu. (İHA)