Abone Ol

Restoranda çıkan yangın işletme sahibini öldürdü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 2 katlı ahşap restoranda çıkan yangında alevler arasında kalan işletme sahibi Hüseyin Arslan (71), hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 13:14 - 29 Aralık 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Karşıyaka Mahallesi Kadir Bey Parkı’nda bulunan restoranda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede restoranın tamamını sardı. Restoranda yaşayan işletme sahibi Hüseyin Arslan, alevlerin arasında uzun süre mahsur kaldı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, restorana girip, 2 çocuk babası Arslan’ı dışarı çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın da itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Hüseyin Arslan’ın cenazesi, ikindi vakti Kızılcahamam’da toprağa verilecek. (DHA)

Kamboçya'da otelde çıkan yangında en az 10 kişi öldü İlginizi Çekebilir Kamboçya'da otelde çıkan yangında en az 10 kişi öldü
Ankara Asya Çocuk Kamboçya Polis Sağlık Twitter yangın
X Reklam