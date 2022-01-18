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‘Rıfkı’yı sopayla öldürüp, sahiplerini tehdit etti

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, A.Y. ile N.Y.'yi tehdit edip, 'Rıfkı' isimli köpeklerini de sopayla döverek, öldürdüğü belirtilen G.D.'ye 2 bin 43 lira ceza kesilirken, hakkında soruşturma başlatıldı.

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‘Rıfkı’yı sopayla öldürüp, sahiplerini tehdit etti

Arpaçay’a bağlı Melik köyünde yaşayan A.Y. ile N.Y., cumartesi günü aynı köyden G.D. hakkında, kendilerini tehdit ederek, köpekleri ‘Rıfkı’yı da sopayla dövüp, öldürdüğü iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

Köpeğin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine Kars Valisi Türker Öksüz ise inceleme yapılması talimatını verdi.

Kars Jandarma Komutanlığı’na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timlerince köyde yapılan çalışma sonrası köpeği sopayla öldürdüğü belirtilen G.D. yakalandı.

G.D., 2 bin 43 lira ceza kesilip, serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)

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