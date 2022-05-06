Rus milyarderin yatı Titan Bodrum’da ilgi odağı oldu

Rusya'nın çelik milyarderi Aleksander Abramov'un dün akşam saatlerinde Bodrum'a demirleyen 80 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı Titan isimli ultra lüks yatı Bodrum’da ilgi odağı oldu. Yatı görmek isteyen tur tekneleri ve vatandaşlar botlarla yatın yanına kadar gitti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'da dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Evraz Holding'in yönetim kurulu başkanı ve 8 milyar dolarlık mal varlığına sahip evli ve üç çocuk babası 63 yaşındaki Aleksander Abramov'a ait olduğu belirtilen Cayman Adaları Bayraklı 80 metre uzunluğundaki Titan isimli lüks yat dün akşam saatlerinde Bodrum'un Yalı Mahallesi'ndeki Barbaros Koyu'na demirlemişti.

GÖKOVA'DA YATI GÖREN HAYRAN KALDI

Sahilden yarım mil açığa demirleyen lüks yatın personeli bugün temizlik yaparken, yat ilçede günün konusu oldu. Yatı görmek isteyenler bot ve sürat tekneleri ile yatın yanına giderken Gökova'da mavi yolculuğa çıkan günübirlik tur tekneleri rotalarını değiştirerek yata 50 metre kadar yakından geçti.

Yat, dün akşam saatlerinde Bodrum'un Yalı Mahallesi Barbaros koyuna demirledi. Yatın şiddetli fırtına nedeni ile Barbaros Koyu'na demirlediği bir süre sonra sonra Rus milyarder Roman Abramoviç yatı My Solair'in demirli bulunduğu Yalıkavak Mahallesi Küdür Koyu'na demirleyeceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el konuldu