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Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 22.01.2022 tarihinde yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır.

* Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir. DHA

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