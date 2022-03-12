Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar yüzde 30 azaltılıyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar için yüzde 30 azaltma kararı alındığı açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.03.2022 tarihinde 05:50 ile 14:59 saatleri arasında %30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi. DHA