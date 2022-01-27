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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Rize’ye gönderildi

İstanbul Bakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi.

Yayınlanma: 23:42 - 27 Ocak 2022 Güncellenme:
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Rize’ye gönderildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali’ne getirildi.

Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle saat 22.45’te Trabzon’a gönderildi.

Buradan karayoluyla Rize’ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi bugün toprağa verilecek. DHA

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