Sağlık çalışanının burnunu kıran corona hastasından ilginç savunma

Ümraniye’de, corona hastası olduğu sırada kendisini tedavi eden acil tıp teknikerine kafa atarak yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Hakan C., savunmasında, “Bana küfür edip, üzerime yürüyünce o anki panikle gayri ihtiyari kendisine kafa ile vurdum. Beni öldüreceğini söyleyip aynı şekilde sinkaflı küfür etti” dedi. Müşteki ise, sanığın kendisine ‘sen artistsin, ben seni bulurum’ şeklinde sözler söyleyerek, yüzüne kafa attığını belirtti. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Ümraniye'de, 10 Şubat 2022 tarihinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp teknikeri Mustafa Yaşar'ı darp ederek, burnunu kırdığı gerekçesiyle “sağlık çalışanına yönelik tehdit ve kasten yaralama” suçlarından toplamda 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hakan C. hakim karşısına çıktı.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki Mustafa Yaşar ve Sağlık Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı da hazır bulundu.

“CEZAEVİNDE OLMAYI HAK ETMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

Olay günü corona hastalığının ikinci günü olduğunu ve hastalığı ağır şekilde geçirdiğini belirten sanık Hakan C. savunmasında,

“Mobil ekip tarafından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. Doktor muayene ettikten sonra yan tarafa geçmemi, kan alınacağını söyledi. Yan tarafa geçtiğimde hemşire olarak görevli müşteki uyuyordu.

Uyandırdım, uykudan uyandığı için tedirgin bir hali vardı. Sedyeye uzanmamı söyledi. Kalçadan bana iğne yaptı ancak iğneyi çok şiddetli batırdı. Yerimden kalkamadım. Kalkmama yardımcı olmayarak bana ‘kalksana seni bekliyorum' diye sert bir şekilde söyledi. Ben de ‘sizin eliniz ağır, size kan aldırmak istemiyorum' dedim.

Bunun üzerine ‘nereye gidersen git' dedi. Odadan çıkıp kendisini şikayet etmeye giderken arkamdan geldi. Orada bulunan görevliyle konuşurken seslenerek ismini sordum. Bana küfür edip, üzerime yürüyünce o anki panikle gayri ihtiyari kendisine kafa ile vurdum.

Beni öldüreceğini söyleyip aynı şekilde sinkaflı küfür etti. Korkup kaçmak istedim. Hasta olduğum için çok fazla kaçamadım. Polisler beni yakaladı” dedi

KİŞİSEL HUSUMET HALİNE GETİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Söz alan sanık avukatı ise, “Hasta Hakları Yönetmeliği gereğince müvekkilin tedavi edecek görevlileri seçme hakkı vardır. Bu hakkı kullanması nedeniyle müşteki olayı kişisel husumet haline getirmiştir. Bu nedenle müştekiye karşı kamu görevi sırasında, kamu görevinden dolayı gerçekleşmemiştir. Müştekinin olayı kişiselleştirmesi nedeniyle meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“‘SEN ARTİSTSİN' DEDİ, YÜZÜME KAFA İLE VURDU”

Müşteki Mustafa Yaşar da olay tarihinde hemşire olarak nöbetçi olduğunu ve gece saatlerinde sanığın geldiğini anlatarak,

“Kendisine kan verdikten sonra bir müddet koluna bastırması gerektiğinden ‘önce iğneyi yapalım' dedim. Doktorun yazdığı ağrı kesiciyi yaptım. Canının yandığını söyledi. Yaklaşık 1-2 dakika kalkmadı. Kalkarsa kan alacağımı söyledim.

Sanık ‘sen bilmiyorsun, bir pamuk bile koymadın. Sana kan aldırmam' dedi. Ben de istemiyorsa aldırmayabileceğini söyledim. Söylenerek odadan çıktı. Sanık şikayet edeceğini söyleyerek adımı sordu. Ben de adımı söylemek zorunda olmadığımı, şikayet edecekse bakanlığın beni bulabileceğini söyledim.

Bana ‘sen artistsin, ben seni bulurum' şeklinde sözler söyleyerek, yüzüme kafa ile vurdu. Burnum kırılmıştı. Peşinden koştum, şahıs bu sırada yere düştü. O an kendisine vurmak için elimi salladım. Ancak kendisine değdi mi bilmiyorum. Şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

“DEVLETİN TÜM İMKANLARINI KULLANARAK HASTANEYE GELDİ”

Sağlık Bakanlığı'nın avukatı söz alarak, “Sanık devletin tüm imkanlarını kullanarak, ambulansla hastaneye gelecek kadar hastayken, sağlık görevlisine kafa atıp yaralamıştır. Olay müştekinin kişiselleştirmesi olarak gösterilemez. Sanıktan şikayetçiyiz” dedi.

Duruşmada tekrar söz verilen sanık Hakan C. tahliyesini talep etti. Sanık, “7 yaşında bir kızım var. yardıma ihtiyacı olan annem ve babam vardır. İşimi kaybetmemek için çalışmak zorundayım” dedi.

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmadığını belirterek, tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İlginizi Çekebilir Corona hastası sağlık çalışanına saldırdı