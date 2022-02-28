Abone Ol

Sağlıkçıların otomobili şarampole devrildi: 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık personeli yaralandı.

Yayınlanma: 15:43 - 28 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sağlıkçıların otomobili şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Seydikemer ilçesi, Çukurincir Mahallesi’nde meydana geldi. Fethiye’den Seydikemer’e giden Fatih Ekiz idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

 

Savrulan otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Karadere 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli ambulans şoförü Fatih Ekiz, hemşire Elif Balcı ile ebe Medine Yalçın yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan 3 sağlık personelinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağlık çalışanlarının işe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. DHA

Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı İlginizi Çekebilir Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
aydın Aydın Büyükşehir Belediyesi hemşire kaza Muğla otomobil Sağlık sağlık personeli yağmur