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Sahte bahis ile dolandırıcılığa 32 tutuklama

Sahte bahis kuponlarını sosyal medya platformlarında paylaşarak, yüksek kazanç vaadiyle ülke genelinde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32'si tutuklandı.

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25 Ocak günü, oluşturdukları sahte bahis kuponlarını sosyal medya platformlarında paylaşarak, yüksek kazanç vaadiyle ülke genelinde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 35 şüpheli, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32’si tutuklandı.

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