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Sahte bandrol ile ürettikleri alkolü satacaklardı

Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonda sahte bandrollü alkol ve etiketsiz etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 13:03 - 30 Ocak 2022 Güncellenme:
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Sahte bandrol ile ürettikleri alkolü satacaklardı

Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerinde ihbarları değerlendiren jandarma güçleri yaklaşık 3 aylık takip sonucunda baskın düzenledikleri 6 evde 200 litre etiketsiz etil alkol, 96 şişe sahte bandrollü rakı, 5 şişe bandrolsüz viski, 5 şişe sahte bandrollü rakı, kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet cep telefonu ele geçirdi.

Olayda depolarda üretilen alkolün turistik ilçelerde satılmak üzere hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Jandarmanın göz altına aldığı 5 kişinin sorgulamalarının devam ettiği, ifadelerin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olaylarda ilgili 5 şüpheli Cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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