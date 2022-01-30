Sahte bandrol ile ürettikleri alkolü satacaklardı
Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonda sahte bandrollü alkol ve etiketsiz etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerinde ihbarları değerlendiren jandarma güçleri yaklaşık 3 aylık takip sonucunda baskın düzenledikleri 6 evde 200 litre etiketsiz etil alkol, 96 şişe sahte bandrollü rakı, 5 şişe bandrolsüz viski, 5 şişe sahte bandrollü rakı, kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet cep telefonu ele geçirdi.
Olayda depolarda üretilen alkolün turistik ilçelerde satılmak üzere hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Jandarmanın göz altına aldığı 5 kişinin sorgulamalarının devam ettiği, ifadelerin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Olaylarda ilgili 5 şüpheli Cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.