Sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı

Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda 52 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

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Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Köyceğiz ilçesinde bir bankanın ATM’si üzerinden yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisine ulaştı.

ATM kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Köyceğiz ve İstanbul’da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda O.A., A.E., C.K., G.D., M.H. ve B.G. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 52 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.E., G.D. ve C.K., tutuklandı, O.A., B.G. ve M.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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