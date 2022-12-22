Sahte içkiyle ölüm olayında satış yapana 25 yıl talebi

Bahçelievler'de geçtiğimiz yıl, arkadaşının getirdiği sahte içkiden zehirlenen Sevim Şenkaya'nın(37) ölümüyle ilgili davada, içkiyi satan sanık Ercan Padak hakkında 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ercan Padak ve Salih Özgen avukatıyla birlikte katıldı.

“ÖLÜMCÜL OLSA KENDİM İÇMEM”

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Ercan Padak’ın ifadesinde, tekstil ürünü sattığı kamyoncuların bazen kendisine içki getirdiklerini, bu içkilerden kendisinin de içtiğini belirterek, kaçak yolla temin ettiği bu içkilerden son 2 yıldır Salih Özgen’in de aldığını, olaydan 2 gün önce de 2 viski verdiğini, ölümcül olsa kendisinin de içmeyeceğini söylediğini aktardı.

SANIK PADAK’IN 25 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Mütalaada, Ercan Padak’ın Salih Özgen’e içki verdiği, Özgen’in de içkiyi Sevim Şenkaya’ya götürdüğü, kendisinin de içkiden içtiği belirilendi. Şenkaya’nın Salih Özgen gittikten sonra ve ertesi gün de içkiyi içmeye devam ettiği, bu nedenle hayatını kaybettiğini belirten savcı, Adli Tıp Kurumu’na gönderilen 6 adet şişedeki içkinin ölüme neden olabileceğinin kaydedildiğini bildirdi. Mütalaada Ercan Padak’ın olası kastla maktulenin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Mütalaanın devamında sanıklar Salih Özgen ve İbrahim Bozkurt’un suçu işledikleri ve iştirak ettiklerine ilişkin kesin delil bulunamadığı da anlatıldı. Sanık Ercan Padak’ın üzerine atılı ‘Olası kastla öldürme’ suçunu işlediği gerekçesiyle 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer iki sanığın ise delil yetersizliğinden beraatleri talep edildi.

Mahkeme heyeti sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için 5 gün sonraya duruşmayı ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, maktul Sevim Şenkaya’nın alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020’de vefat ettiği belirtildi. Sanık Salih Özgen’in bu alkolü sanık Ercan Padak’tan temin ettiği anlatılan iddianamede, sanık Padak ile sanık İbrahim Bozkurt’un kendisine 6 şişe içki verdiği, Padak’ın da ifadesinde içki sattığını kabul ettiği ancak, sattığı içki yüzünden Şenkaya’nın öldüğünü kabul etmediği aktarıldı.

İddianamede, “Dosya kapsamı incelendiğinde sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt’un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen’in bu içkiyi alıp maktulün içmesini sağladığı anlaşılmıştır” denildi. Maktulün otopsi raporunda da sanığın ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen iddianamede, sanıkların eyleminin ‘Olası kastla insan öldürme’ suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında ‘Olası kast ile öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor. (DHA)